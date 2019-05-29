Новости версия для печати Пенсионный фонд Орловской области начал использовать «секретный код» С его помощью гражданин может получить личную информацию по телефону.



По информации пресс-службы ПФР по Орловской области, ведомство приступило к реализации новой услуги – консультирование граждан по телефону с использованием кодового слова (секретного кода).

Суть услуги состоит в том, что гражданин при личном обращении в территориальный орган ПФР по любому вопросу может подать заявление о согласии на получение информации о пенсионном (социальном) обеспечении по телефону с использованием кодового слова (секретного кода), которое он выберет сам.



В дальнейшем, позвонив по телефону «Горячей линии» территориального органа ПФР, гражданин сообщает фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные и кодовое слово (секретный код), и после идентификации личности на основании представленных сведений, получает интересующую его информацию, содержащуюся в его выплатном деле.



Горячая линия ПФР по Орловской области: (4862)72-92-36





Анастасия Дорохова

29 мая 2019 года







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