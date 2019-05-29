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среда
29.05.2019
9:28:55
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Пенсионный фонд Орловской области начал использовать «секретный код»С его помощью гражданин может получить личную информацию по телефону.
По информации пресс-службы ПФР по Орловской области, ведомство приступило к реализации новой услуги – консультирование граждан по телефону с использованием кодового слова (секретного кода).
Суть услуги состоит в том, что гражданин при личном обращении в территориальный орган ПФР по любому вопросу может подать заявление о согласии на получение информации о пенсионном (социальном) обеспечении по телефону с использованием кодового слова (секретного кода), которое он выберет сам.
В дальнейшем, позвонив по телефону «Горячей линии» территориального органа ПФР, гражданин сообщает фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные и кодовое слово (секретный код), и после идентификации личности на основании представленных сведений, получает интересующую его информацию, содержащуюся в его выплатном деле.
Горячая линия ПФР по Орловской области: (4862)72-92-36
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