Новости версия для печати В Орловской области стартовал антинаркотический месячник Профилактические акции будут проходить до 26 июня.



Адресаты – подростки и молодежь. Сотрудники полиции проведут беседы и лекции и детских оздоровительных лагерях, в подразделениях Министерства обороны, среди призывников. Ребятам напомнят о том, как легко попасть в зависимость от наркотиков и тем самым испортить собственную жизнь, а то и вовсе лишиться ее. Завершится мероприятие в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Итоги месячника подведут 26 июня в Городском парке в Орле.





Мария Семак

29 мая 2019 года







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