С приходом жары вырастает и риск заболеть острыми кишечными инфекциями

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среда
29.05.2019
9:28:49
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С приходом жары вырастает и риск заболеть острыми кишечными инфекциямиОб этом напоминают сотрудники Роспотребнадзора. На сайте орловского отделения ведомства опубликовали памятку о том, как уберечься от подобных неприятностей.
Нередко заражение происходит через продукты питания, а именно через свежую зелень, овощи и фрукты. Поэтому их необходимо тщательно мыть в проточной воде и после ополаскивать в кипяченой. Не стоит употреблять в пищу в сыром виде яйца и молоко, воду пить желательно кипяченую или же бутилированную. Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли, строго следите за сроком годности. И следите за чистотой собственных рук.
Если же вы почувствовали себя плохо, вас беспокоит боли в животе, расстройство кишечника, тошнота и высокая температура – срочно вызывайте врача, не занимайтесь самолечением.
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