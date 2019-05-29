Новости версия для печати С приходом жары вырастает и риск заболеть острыми кишечными инфекциями Об этом напоминают сотрудники Роспотребнадзора. На сайте орловского отделения ведомства опубликовали памятку о том, как уберечься от подобных неприятностей.



Нередко заражение происходит через продукты питания, а именно через свежую зелень, овощи и фрукты. Поэтому их необходимо тщательно мыть в проточной воде и после ополаскивать в кипяченой. Не стоит употреблять в пищу в сыром виде яйца и молоко, воду пить желательно кипяченую или же бутилированную. Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли, строго следите за сроком годности. И следите за чистотой собственных рук.



Если же вы почувствовали себя плохо, вас беспокоит боли в животе, расстройство кишечника, тошнота и высокая температура – срочно вызывайте врача, не занимайтесь самолечением.





Мария Семак

29 мая 2019 года







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