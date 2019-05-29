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Минувшим вечером в Орле погиб пешеход

Водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «Газ Белава», следовал по Карачевскому шоссе и в районе дома №98 допустил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу движению автомобиля. В результате ДТП неустановленный пешеход скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП. Из них одно ДТП с пострадавшим.

Фото Ксения Зверева

