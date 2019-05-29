Новости версия для печати «Театральные среды» ждут орловцев Проект представляет библиотека им. Бунина



Сегодня в рамках проекта «Театральные среды» состоится встреча с орловским краеведом, кандидатом филологических наук, преподавателем Орловского колледжа культуры и искусств Еленой Ашихминой. Она расскажет о неизвестных страницах истории театра им. И. С. Тургенева периода 30-40 годов ХХ века. Знания краевед собирает по крупицам, из разных документальных источников, проводит много времени в архиве, изучает мемуарные свидетельства и рассказы очевидцев.



Встреча состоится в 13:30. Вход свободный.





Татьяна Тимохина

29 мая 2019 года







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