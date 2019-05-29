Новости версия для печати У выпускников 11-х классов продолжаются государственные экзамены Сегодня они сдают математику: профильную или базовую - по выбору. В Орловской области за парты сели почти семь тысяч человек.



Базовую математику сдают в том случае, если результат не важен при поступлении в вуз, например, на гуманитарную специальность. А если будущие студенты решили связать свою жизнь с точными науками - они сдают профильную часть предмета. Соответственно госэкзамен имеет разный уровень сложности заданий. В Орле базовый уровень будут сдавать 726 выпускников, профильный – 804. Алексей Карлов, директор регионального центра оценки качества образования Орловской области: «Нас очень радует, что количество одинадцатиклассников, которые определились с выбором на сдачу профильной математики, стало больше. Это говорит о том, что у наших ребят есть интерес к поступлению в высшие учебные заведения на технические инженерные специальности». Во всех пунктах сдачи ЕГЭ установлены видеокамеры, присутствуют общественные наблюдатели, представители управления надзора от департамента образования, медицинские работники, сотрудники МЧС и полиции. Результаты по математике будут объявлены не позднее 12 июня. Следующие экзамены состоятся 31 мая - выпускники будут сдавать историю и химию.





Мария Семак

29 мая 2019 года







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