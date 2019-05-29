Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Один пишем, два в уме. Но сегодня 11-классникам пришлось решать задачки посложнее. Больше полутора тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по математике.



- Ремонт моста Дружбы снова идет не по срокам. На этот раз спецкран не успевают вовремя доставить на объект.



- Проверку прошли. Что увидели ревизоры на пляжах Орла за несколько дней до открытия сезона?



- Восемьсот метров, которые облегчают жизнь предпринимателям. Как в Орле работает постоянная зона таможенного контроля?



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Вести-Орёл

29 мая 2019 года







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