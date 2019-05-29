Новости версия для печати Орел готовится к пляжному сезону Инспекторы центра ГИМС региональной службы спасения провели проверку готовности пляжей областного центра к наступающему купальному сезону, который официально откроется 1 июня.



Как рассказали представители УКХ, пляж около Городского парка уже и сейчас вполне готов к эксплуатации. Инспекция ГИМС тоже существенных недочетов не выявила. На озере Светлая Жизнь отдыхающие не ждут открытия купального сезона. Там подлежит проверке пляжный инвентарь и система экстренного вызова спасателей. С особым удовлетворением спасатели отметили работу коммунальщиков по ограждению самого опасного на озере места. И заключили, что в первый день сезона пляж откроют.





Надежда Невматулина

29 мая 2019 года







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