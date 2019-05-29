Ремонт моста Дружбы в Орле снова затягивается

|
среда
29.05.2019
14:13:43
|
|
Ремонт моста Дружбы в Орле снова затягиваетсяВ конце прошлой недели в областной центр прибыл специальный кран для монтажа балок пролетов. Но, как оказалось, к 1 июня его не успевают установить. Об этом сегодня рассказали в мэрии, на еженедельной планёрке.
Сейчас кран находится на станции Лужки-Орловские. И как сообщил, первый заместитель главы администрации города Олег Минкин, в настоящее время идет его разгрузка, после чего кран перевезут к месту проведения работ. По словам подрядчика, смонтировать оборудование смогут только к середине июня. Напомним, согласно проекту, завершить капитальный ремонт моста Дружбы должны были к концу этого года.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта