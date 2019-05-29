Новости версия для печати Ремонт моста Дружбы в Орле снова затягивается В конце прошлой недели в областной центр прибыл специальный кран для монтажа балок пролетов. Но, как оказалось, к 1 июня его не успевают установить. Об этом сегодня рассказали в мэрии, на еженедельной планёрке.



Сейчас кран находится на станции Лужки-Орловские. И как сообщил, первый заместитель главы администрации города Олег Минкин, в настоящее время идет его разгрузка, после чего кран перевезут к месту проведения работ. По словам подрядчика, смонтировать оборудование смогут только к середине июня. Напомним, согласно проекту, завершить капитальный ремонт моста Дружбы должны были к концу этого года.





Надежда Невматулина

29 мая 2019 года







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