Новости версия для печати Таможня дает добро Орловские предприятия, экспортирующие собственную продукцию, и работающие на импортном сырье, могут отказаться от услуг пограничных железнодорожных станций Брянской и Белгородской областей. Все таможенные операции с товарами, транспортируемыми по железной дороге, теперь можно осуществлять в Орле. На станции в Лужках в конце апреля заработала постоянная зона таможенного контроля. За месяц через неё уже прошли 340 вагонов с сырьём и готовыми товарами.



Это удивительно, но 800 метров 14-го пути на станции Лужки-Орловские изрядно облегчают жизнь бизнесменам нашего региона. Это и есть постоянная зона таможенного контроля - здесь железнодорожники осматривают вагоны на просыпаемость груза, исправность крышек, люков, ходовой части, таможенники досматривают грузы, проверяют всю документацию, и отсюда же вагоны подаются на сами предприятия. А что самое главное - всё это происходит за сутки. Если по какой-то причине в отведенное время не уложились, то открывается зона хранения. Правда, хранить груз железнодорожники будут уже за деньги. Потому в интересах поставщика, ну или заказчика, не затягивать с подготовкой документации. Благо весь процесс таможенного контроля автоматизирован. Это означает, что по интернету можно зарегистрировать электронную декларацию, а выпустить товар без инспектора - быстрее, дешевле и исключает коррупционный фактор. В этом году таким образом через Орловский таможенный пункт уже прошли 3,5 тысячи деклараций.

Александр Поваляев, начальник Орловского таможенного поста Курской таможни: «С начала 2019 года на Орловском таможенном посту произвели таможенное декларирование 141 участник внешнеэкономической деятельности. Орловским таможенным постом выпущено более 5,5 тысяч деклараций на товары таможенной стоимостью более 180 миллионов долларов США. Объем товарооборота составил более 120 тысяч тонн». А в совокупности это позволило перечислить в федеральный бюджет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Свою «копейку» федеральная казна получит и с 39 вагонов с украинской глиной, которые после всех таможенных процедур отправятся на одно из крупнейших предприятий региона – «Керама Марацци». Кстати благодаря именно этому заводу в Орле вновь начала функционировать постоянная зона таможенного контроля.

Игорь Ашихмин, заместитель генерального директора предприятия: «Так как это сырьё поступает из-за границы, то для нас важно, чтобы на железной дороге существовал таможенный пост. До этого года мы такой услугой пользовались в Белгороде, к сожалению, в этом году этого не произошло, таможенного поста там не организовали. И мы обратились в орловскую администрацию с просьбой помочь нам организовать таможенный пост в Орле на станции Лужки». Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «С этой целью губернатор Андрей Евгеньевич Клычков встречался с Белозеровым - президентом РЖД. Был поставлен вопрос о развитии логистического узла в Орловской области. В рамках принятых решений создан таможенный пост». В прошлом году через Орловский таможенный пост прошло товаров на 470 миллионов долларов. И это притом, что постоянной зоны таможенного контроля тогда ещё не было. Специалисты уверены, что благодаря ей показатели по итогам 2019 года будут гораздо выше.





Антон Киселёв

29 мая 2019 года







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