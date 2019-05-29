Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
29.05.2019
18:21:17
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловцы предпочитают окрошку на квасе

Всероссийское исследование провела компания «Яндекс».

Результаты исследования опубликованы в официальном канале компании в Телеграмме. Они представлены в виде карты. Чтобы ее составить, компания посчитала упоминания основы для окрошки с начала 2018 года. На ней видно, что жители Орловской области, как и подавляющее большинство россиян, предпочитают окрошку на квасе. Кефирная основа для этого блюда распространена на юго-западе России, в Смоленске, Мурманске и Рязани, а также на Дальнем Востоке.


Анастасия Дорохова
29 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта