Новости версия для печати Орловцы предпочитают окрошку на квасе Всероссийское исследование провела компания «Яндекс».



Результаты исследования опубликованы в официальном канале компании в Телеграмме. Они представлены в виде карты. Чтобы ее составить, компания посчитала упоминания основы для окрошки с начала 2018 года. На ней видно, что жители Орловской области, как и подавляющее большинство россиян, предпочитают окрошку на квасе. Кефирная основа для этого блюда распространена на юго-западе России, в Смоленске, Мурманске и Рязани, а также на Дальнем Востоке.





Анастасия Дорохова

29 мая 2019 года







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