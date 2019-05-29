Новости версия для печати Аспирант ОГУ вписал свое имя в историю Геннадий Пьявченко – первый и пока единственный россиянин, получивший именную стипендию одного из основателей международного общества оптики и фотоники Джона Киля.



По информации пресс-службы областной администрации, аспирант опорного университета, в своих исследованиях сочетает поведенческую нейроморфологию и прикладную фармакологию с новыми тенденциями в биофотонике в НТЦ биомедицинской фотоники.



Отмечается также, что в число 11 россиян, которым в 2019 году присуждены стипендии «SPIE Optics and Photonics Education Scholarship», вошли и три девушки. Это аспиранты Мария Филина (направление «Промышленная химия и биотехнология») и Ольга Стельмащук (направление «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»), а также студентка кафедры приборостроения, метрологии и сертификации по направлению «Приборостроение» Юлия Локтионова.



Девушки ведут активную научно-исследовательскую и просветительскую работу в студенческом отделении международного общества оптики и фотоники Orel State University Chapter, которое действует на базе научно-технологического центра биомедицинской фотоники орловского госуниверситета уже более 2 лет.





Анастасия Дорохова

29 мая 2019 года







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