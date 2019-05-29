Новости версия для печати Аварийные дома Орловщины готовятся к расселению Про такое на Руси всегда говорили - «на ладан дышит». Окна вываливаются, стены в дырах, потолок вот-вот рухнет. Сотни домов в регионе имеют такой диагноз. Некоторые уже признаны аварийными, а какие-то еще числятся ветхими. Решать проблему будут по федеральной программе. Она рассчитана на пять лет. Однако попали в нее далеко не все дома. Кому уже повезло, а кто остался за бортом?



О таком жилье обычно говорят - «без слез не глянешь». Дом № 48 по улице Васильевской был построен еще до Октябрьской революции. Видимо поэтому еще не развалился на части. Но скоро мытарствам жильцов должен придти конец. Дом первый в очереди на расселение. Решение уже принято. По планам городской администрации, долгожданное новоселье проживающие в этом доме должны справить в этом году.

Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «В 2019-20 годах планируется переселение 20 многоквартирных домов. Финансирование общей программы 1 миллиард 378 миллионов рублей. На период 2019-20 запланировано 156,5 миллионов рублей для переселения 423 жителей». Всего же до 2025 года в Орле расселят 127 многоквартирных домов общей площадью почти 45 тысяч квадратных метров. Более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидируют по области за этот же период. Это хороший показатель, но в счастливые списки попали далеко не все.



Двухэтажка в поселке Кромы (улица К. Маркса, 92) как раз из тех, кому не повезло. Пока жители собирали документы, доказывающие, что их дом аварийный, сроки были упущены.

Марина Комарова, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района: «Написали мы письмо в департамент, что дом признан аварийным и подлежащим сносу, но так как программа переселения действует по домам, которые были признаны аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, то этот дом, а в районе он один, не попадает в эту программу». А между тем, с каждым днем находиться в аварийном доме все опаснее. Большинство семей, которые здесь живут, воспитывают детей, есть и очень пожилые люди. Наиболее опасные места администрация района оградила сигнальной лентой и поставила вокруг предупреждающие таблички - как на минном поле.

Наталья Батурина, менеджер отдела по п. Кромы: «К сожалению, последние обследования показали очень сильный износ, происходит разрушение данного дома. Мы очень беспокоимся за жителей, проживающих в этом доме». Кто мог - уже покинул опасное жилище, остались лишь те, кому просто некуда идти. Если программа переселения из аварийного жилья будет продолжена, то под снос дом попадет только после 2025 года, если достоит, конечно.





Оксана Гранн

29 мая 2019 года







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