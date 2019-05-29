Новости версия для печати В Орле в этом году от клещей обработают 16 общественных территорий Каждая территория будет обработана дважды.



Речь идет о парках и скверах. Сейчас без опаски уже можно гулять в скверах Гуртьева и Тургенева, около «Бунинки», в парках «Ботаника» и Разградском, а также в Щекотихинском лесу. В ближайшие дни акарицидная обработка придет на бульвар Молодежи.





Надежда Невматулина

29 мая 2019 года







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