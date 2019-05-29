«Орёлводоканал» борется с неплательщиками

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среда
29.05.2019
18:21:11
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«Орёлводоканал» борется с неплательщикамиЗадолженность орловцев за холодную воду и канализацию составляет больше 98 миллионов рублей. Предприятие использует непопулярную, но действенную меру - должникам перекрывают канализацию. Временно лишить отдельно взятую квартиру воды или отопления по закону нельзя, да и технически это сделать практически невозможно. Поэтому было найдено такое «адресное» решение проблемы.
В молодых людях с мотком проводов, кейсом и тубусом сложно узнать сантехников. С толку сбивает и то, что они поднимаются на крышу - казалось бы, водопроводчикам там делать нечего. Но можно догадаться, что будет происходить дальше, когда они начинают распаковывать оборудование возле канализационного стояка. Но ни разводных ключей, ни троса для чистки у них с собой нет, чемодан напичкан сложной электроникой.
Длина эндоскопа позволит достать с крыши даже до первого этажа. Но самое главное в этом деле - точность. Пятью сантиметрами выше или ниже не добиться нужного эффекта. Поэтому на зонде установлены сразу две камеры. Прямая трансляция из трубы передаётся на монитор. Щелчок... и при следующем включении воды или смыве унитаза обитатели квартиры почувствуют всю прелесть жизни без канализации.
Блокировка канализации с помощью заглушки - крайняя мера борьбы с неплательщиками. И перед тем как до неё дойдёт, «Орёлводоканал» обязательно предупредит и даже даст время на погашение долга - 20 дней. Такие извещения сегодня на руках имеют полсотни должников из Орла. 20 квартир уже отрезаны от канализации.
Всего же орловцы сегодня должны «Водоканалу» за холодную воду и канализацию - почти 100 миллионов рублей.
Антон Киселёв
29 мая 2019 года
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