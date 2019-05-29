Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- От логарифмов до интегралов. Сегодня школьники писали ЕГЭ по математике.



- Жильё со всеми неудобствами. Кто не попадает в программу переселения?



- Программа преображения! Губернаторский контроль заехал во дворы.



- Для умников и умниц. В Орле откроется детский технопарк.



- Почему над пляжем реет черный флаг?

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

29 мая 2019 года







На главную страницу





