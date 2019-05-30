Собрался в отпуск - проверь долги

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четверг
30.05.2019
12:47:24
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Собрался в отпуск - проверь долгиНастало время отпусков, и прежде чем оформлять поездку, орловцам советуют проверить, нет ли долгов за коммунальные услуги. К примеру, выезд за рубеж может не состояться, если счета за электроэнергию не оплачены.
Энергетики сообщают, что к началу мая задолженность физических лиц перед компанией составляет больше 58 млн рублей. Это данные по Орловской области. Специалисты напоминают, долг от 30 тысяч рублей является законным основанием для применения жестких санкций. Если же к конфликту уже привлекли приставов, и дело находится в производстве больше двух месяцев, то за границу выехать нельзя будет при долге в 10 тысяч рублей.
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