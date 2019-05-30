Новости версия для печати За назначением пенсии необходимо обращаться заранее Об этом напоминает орловское отделение Пенсионного фонда.



Процесс назначения трудовой пенсии зависит от множества законодательных нюансов, а также от наличия всех необходимых документов. Бывает, что у заявителей выявляются неправильные или исправленные записи в трудовой книжке. Кроме того, часто возникает необходимость выяснить, в какой период трудовой деятельности заработок гражданина был максимальным. Все это уточняется после первичного обращения в Пенсионный фонд и требует времени. Поэтому лучше получить консультацию специалистов заранее, они дадут подробную информацию по оформлению пенсии.





Мария Семак

30 мая 2019 года







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