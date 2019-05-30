Новости версия для печати

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП

29 мая в Мценске в 16:45 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигаясь по ул. Мира, в районе д.17 допустил наезд на пешехода 2011 г.р., выбежавшего на проезжую часть дороги с тротуара. В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован.

29 мая в Орле в 22:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по Наугорскому шоссе, при повороте направо на ул. Цветаева произошел наезд на велосипедиста - женщину 1971 г.р., которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу не спешившись. В результате велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

