Новости версия для печати Губернаторский контроль оценил работы по благоустройству По программе благоустройства городской среды в Орловской области в этом году отремонтируют 166 дворов и 33 общественные территории. Качество и ход работ проверил губернаторский контроль. Он побывал на пяти объектах в городе Орле.



На сегодняшний день в работе находится 100 дворовых территорий. Накануне губернаторский контроль проверил несколько адресов. Улица Пожарная, до № 30. Подрядчик здесь меняет бордюры и асфальтовое покрытие тротуаров. Дело спорится, жители довольны. Скоро приступят к установке лавочек и уличного освещения. Сергей Костиков, начальник УКС администрации г. Орла: «Уличное освещение будет установлено по фасаду внутри дворовой территории, над входом в подъезды. Детская площадка здесь была, она находится в хорошем состоянии, ее только стоит немного привести в порядок, то есть покрасить». Объем и виды работ, а также дизайн скамеек для отдыха был согласован с жителями. Начальник управления ЖКХ по Орловской области Сергей Латынин обращает особое внимание на то, чтобы после дождя вода не скапливалась в точках примыкания тротуаров к проезжей части. Приемка объекта так же будет проходить под строгим контролем. Стоимость контракта 2 млн 400 тыс рублей. Закончить все работы подрядчик должен к 28 июня. Улица Часовая. Здесь в программу благоустройства попали сразу четыре дворовых территории. Сергей Костиков, начальник УКС администрации г. Орла: «Поднимаются колодцы, укладывается выравнивающий слой, затем выкладывается основной слой асфальта, после этого вызываем лабораторию и проверяем». Подрядчик не новичок. В прошлом году он себя положительно зарекомендовал на аналогичных объектах. За тем, как он справляется с порученным делом, тщательно следят и сами жители. Губернаторский контроль интересуется, возникают ли спорные вопросы, и насколько оперативно они решаются. Жители заверили, что все вопросы решаются в рабочем порядке. Группа губернаторского контроля проверила, как выполнены работы в соседнем дворе. Качество нареканий не вызвало. Единственное пожелание к жителям: по условиям программы благоустройства они должны также принимать в процессе трудовое участие. Сделать это можно в любой форме.









Оксана Гранн

30 мая 2019 года







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