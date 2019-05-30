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В Орле откроют «Кванториум»

Возможность открыть уникальный технопарк в нашем регионе появилась благодаря нацпроекту «Образование». Цель проекта - поддержать одаренных детей, обеспечить максимальный комфорт для научных изысканий. Место под площадку уже определили - дворец пионеров им. Гагарина. Торжественное открытие запланировано на 2 сентября.

Орловская область выиграла грант на создание технопарка для одаренных детей. И в этом нет ничего удивительного. Наши воспитанники неоднократно становились призерами в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах на всероссийском уровне.
Ирина Патронова, директор института развития образования: «В нашем регионе с 1997 года действует Школа одаренных, и региональный опыт по выявлению и поддержке одаренных детей, в том числе и в направлении технического творчества, был поддержан на федеральном уровне».

Главной площадкой «Кванториума» будет Дворец пионеров им. Гагарина. Летом должны установить оборудование, идет подготовка педагогов и набор учащихся.
Наталья Марушкина, директор дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина: «Это уникальная среда для развития наших детей по таким направлениям, как инженерно-техническое творчество. И главной целью этого проекта является воспитание наших детей, которые в будущем способны совершить большой технический прорыв в нашей стране».

В «Кванториуме» будут организованы шесть направлений: аэро-, авто-, био-, айти-, промроботаквантум и хайтек-цех. Преподавать будут опытные специалисты - аспиранты, ученые. Они проходят многоступенчатую систему отбора.

Например, Руслан Базаров - лауреат региональных конкурсов «Молодые кадры Орловщины», «Педагогический дебют» и «Учитель года». Программа обучения по одному кванту составляет 72 часа. Именно за этот срок педагоги должны выявить таланты, из которых потом будут сформированы реальные проектные команды.
Руслан Базаров, руководитель технопарка «Кванториум»: «Эти дети в дальнейшем будут выполнять определенный социальный заказ, то есть мы работаем с реальным сектором экономики. У нас будут абсолютно реальные технические задания предприятий, наших индустриальных и социальных партнеров, то есть дети будут выполнять те проекты, которые сейчас нужны не только Орловской области, но и всей Российской Федерации. Это и проекты в области медицины, и проекты в области инженерии - все то, что сейчас актуально и необходимо».

«Кванториум» рассчитан на детей от 10 до 18 лет. Занятия начнутся с 2 сентября. Группы уже формируются. Запись, как и подробная информация, на сайте www.kvantorium57.ru

Школьников, не достигших 14 лет, должны зарегистрировать родители, те, кто постарше могут записаться сами. Обучение бесплатно, главное иметь желание.
Ирина Патронова, директор института развития образования: «Главное, чем научит детей «Кванториум», он научит их учиться. Потому что именно «Кванториум» будет развивать в наших детях компетенции будущего. Это критическое мышление, коммуникабельность, креативность и работа в команде».

Всего же за учебный год планируют обучить 800 школьников.





Татьяна Тимохина
30 мая 2019 года

 


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