Новости версия для печати В Орле состоялся турнир по многоборью среди команд добровольных пожарных Они не являются официальными сотрудниками МЧС, но вполне профессионально действуют в экстренных ситуациях. Состязания добровольцы воспринимают скорее, как тренировку, позволяющую еще раз проверить свои силы и навыки.



Своими стройными рядами, выучкой и многочисленными победами над огнем участники добровольных пожарных команд области все больше напоминают профессиональных огнеборцев. Флаг состязаний поднимает команда-победитель прошлого года. Кстати, ливенцы берут золото соревнований не впервые. Среди участников многоборья есть уже и те, кто получил награды от МЧС. К примеру, добровольцы ДПК «Студеное» и на пожары, и на областные состязания едут уверенно. Каждый из этих людей в МЧС на особом счету: доступность экстренной помощи благодаря добровольцам в области неуклонно повышается. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС по Орловской области: «В каждом населенном пункте мы не сможем поставить пост от МЧС или пожарную часть разместить, в связи с этим большое внимание уделяется развитию добровольчества. И видно, что у людей горят глаза и есть желание принять активное участие. Они стремятся оказывать помощь гражданам, тем, кто в их помощи нуждается». Если в профессиональной пожарной охране женщин к тушению не допускают, то в добровольной - подобной дискриминации нет. Может быть, поэтому число участниц в ДПК год от года растет. Ольга Манина, участница Хотынецкой ДПК: «Я все время мечтала помогать людям. Мне кажется, это большая ценность, когда есть возможность помочь кому-то кроме себя - своим близким или чужим людям, без разницы». Кстати, в региональном главке МЧС отметили, что ни жительниц, ни жителей города Орла среди соревнующихся в этом году почему-то нет. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС по Орловской области: «Мы проводим соревнования в областном центре. Но как бы ни было печально, но в настоящий момент команда от город Орла не принимает участие. Я думаю, мы разберемся в этом вопросе». Элементы многоборья в точности копируют аспекты работы огнеборцев в условиях пожаров и ЧП. Поэтому, говорят организаторы, кто бы ни победил в состязании, в выигрыше остаются все: добровольцы - потому что оттачивают не только мастерство, но и технику безопасности; их соседи и односельчане - потому, что экстренная помощь для них становится доступнее; сотрудники МЧС - потому, что всегда могут рассчитывать на подмогу.









Иван Суверин

30 мая 2019 года







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