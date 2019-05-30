Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Сроки, качество, мнение жителей. Губернаторский контроль проверил, как в Советском районе идет ремонт дворовых территорий.

- Уникальный технопарк для одаренных детей. В Орле откроют кванториум: в рамках национального проекта «Образование».

- Сегодня орловские приставы открыли двери для посетителей: прием продлится до 20 часов.

- Чем грозит неоплаченный долг за электричество?

- Антракт до осени: сегодня орловская филармония закрывает концертный сезон.

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Вести-Орёл

30 мая 2019 года







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