Новости версия для печати Орловец угодил под колеса авто в свой день рождения Сегодня утром в Орле на улице 2-я Пушкарная пешеход попал под легковую иномарку.



Исходя из тормозного следа, который согласно замерам составил 12,7 метра, «Рено Симбол» двигался со скоростью, не превышавшей 50 километров в час. И, тем не менее, водителю иномарки наезда избежать не удалось.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 8:10 водитель в районе дома № 107 по улице 2-я Пушкарная допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Пешеход в состоянии комы был госпитализирован в отделение реанимации больницы имени Семашко».

Как сообщил полицейским водитель иномарки, мало того, что мужчина-пешеход возник на дороге совершенно неожиданно, он еще и двигался бегом, невзирая на неподходящую для этого обувь - шлепанцы. От удара пешехода подбросило вверх, и он ударился о край крыши автомобиля.



От соседей пострадавшего полицейские узнали: как раз в этот день мужчина отмечал свое 31-летие. С этим его знакомые и увязывают случившееся.



Так или иначе, а пешеходный переход на этом участке 2-й Посадской, по словам местных жителей, совершенно необходим.



Выяснение предпосылок ДТП, вероятнее всего, продолжится в рамках уголовного дела, правда, итоги расследования предсказать пока сложно.





Иван Суверин

30 мая 2019 года







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