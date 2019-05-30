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Борщевик Сосновского будут уничтожать комплексно

Первой ласточкой стал Орловский район - там была разработана и уже воплощается в жизнь муниципальная программа. Она так и называется – «Борьба с борщевиком».

Программа борьбы с борщевиком рассчитана на 10 лет. За это время район планирует полностью избавиться от вредного растения. Сейчас борщевик занимает порядка 400 гектаров земли. Первые 16 гектаров специалисты уже обработали гербицидами. Эффект есть. Всего же в этом сезоне власти планируют избавить от сорняка 50 гектаров земли, правда, большую часть площади придётся обработать механическим путём - дискованием, то есть разрыхлить почву. К этой работе уже подключились и сельхозпредприятия района. Проблемы в борьбе с опасным сорняком создают места распространения - дороги и водоёмы. Например, рядом с водоемами разрешён только ручной покос, что может быть опасно для здоровья.

Юрий Данилов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Орловского района: «Возле водоёмов - охранная зона. Нельзя применять механизацию. Допустим, если река протяженностью 50 километров, там санитарная зона 200 метров. Как раз в это зоне борщевик очень хорошо растёт».



Антон Киселёв
30 мая 2019 года

 


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