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В Орловской области появится логистический центр

Вопросы сотрудничества сегодня глава региона Андрей Клычков обсудил с начальником Московской железной дороги. Орловщина - стала одним из первых регионов, которые посетил Михаил Глазков после назначения на должность.

Рабочая встреча прошла в областной администрации. Губернатор подчеркнул, что сегодня перед регионом стоят серьезные задачи по развитию как пассажиропотока, так и товарооборота. В свою очередь Михаил Глазков высоко оценил уровень железнодорожной инфраструктуры Орловской области. И отметил, что технические возможности погрузочных терминалов станций и районов позволяют увеличить объемы погрузки. В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Также были проведены переговоры по проектам, которые сегодня планируются и уже реализуются в Орловской области.

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги: Это, прежде всего, пассажирское движение (возможность наращивания объемов). Продолжаем работать по такой острой проблеме как переезды. Также рассмотрели вопрос о среднем образовании».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С руководством железной дороги у нас сложились давние отношения, они связаны и с развитием пассажирских перевозок, и с развитие потенциала экономической составляющей региона. И сегодня мы входим в новый этап развития этих отношений».

Относительно грузовых перевозок главой Московской железной дороги уже даны поручения. Они касаются расширения перечня способов привлечения дополнительных клиентов.


Надежда Невматулина
30 мая 2019 года

 


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