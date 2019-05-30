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В Орле обсудили строительство кампуса

Свой образовательный центр, в котором будет студенческий городок, жилье для педагогов и ученых должен появиться в нашем регионе.

Строительство кампуса и первые шаги на пути реализации этого амбициозного проекта сегодня обсудили на «Деловом завтраке». Такой формат неформального общения, когда атмосфера располагает к получению ответов на самые острые и злободневные вопросы, давно зарекомендовал себя с хорошей стороны. На встрече присутствовали предприниматели региона.

За чашкой чая губернатор рассказал представителям регионального бизнеса о реализации проекта создания «Многопрофильного многофункционального кампуса «Кадры для цифровой промышленности». Главной целью проекта является подготовка по уникальным программам высококвалифицированных кадров самых востребованных «цифровых» специальностей не только для предприятий региона, но и для других субъектов ЦФО. Предполагается, что первый этап пилотного проекта стартует уже летом 2019 года с набором на обучение 300 орловских победителей школьных олимпиад, учащихся колледжей и студентов, сообщает информационный портал Орловской области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Создание условий для подготовки профессиональных кадров является ключевым вопросом. Невозможно развить ни одну инвестиционную площадку, ни один инвестиционный проект, не имея соответствующих кадров. Приглашать высокооплачиваемых специалистов из других регионов это, конечно, хорошо, но никогда мы не заполним все сто процентов потребностей, благодаря приглашенным специалистам за короткий промежуток времени».

Во время встречи задавали вопросы по поводу развития событийного туризма в нашем регионе, о создании особой экономической зоны в Мценске. И, конечно, зашла речь и о реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также самые активные предприниматели на встрече получили благодарности.


Анна Вайсергисер
30 мая 2019 года

 


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