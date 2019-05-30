Новости версия для печати Жители орловской многоэтажки пешком штурмуют лестничные пролеты уже четыре месяца Идет замена лифтов. Причем, начиналось всё оптимистично. Подрядчик к монтажным работам приступил в срок, работу должны были сдать в апреле.



Лифты в доме №25 по улице Пожарной давно изжили себя. В рамках программы капитального ремонта было принято решение их заменить. В феврале лифт остановили, в начале апреля гарантировали запуск, но жители по-прежнему считают ступеньки до своих квартир. Коробку установили, силовой кабель заменили. Затем возник вопрос: кто должен запустить механизм? Этот пункт то ли забыли прописать в смете, то ли невиданные силы замедлили процесс.



Алла Трошина жительница дома №25 по ул. Пожарная: «Соседние два дома одновременно с нами стали на ремонт и они уже пользуются лифтом».

В соседних домах подъемники монтировал подрядчик, который зашел в регион еще в прошлом году. Тогда все лифты, по словам представителя Фонда капремонта, были установлены в заявленные сроки. С появлением другого подрядчика начались проблемы. В данном случае приезд нашей съемочной группы ускорил запуск. На месте волшебным образом в объявленный день и час собрались жители, появились рабочие и представитель подрядчика.



Владимир Дмитриев, представитель подрядчика: «Необходимо полное техническое освидетельствование. Сегодня только подключили кабель, была проблема с подключением».

Недели через две покорять этажи будет новый, достаточно тихий, лифт. Почему так долго? Просто приемка - дело тонкое.



Владимир Слизовский, замдиректора регионального Фонда капремонта: «Есть жилищный кодекс, согласно которому окончательный акт подписывают собственники жилья, представители Фонда капремонта, представители строительного контроля, представители администрации и управляющая компания. Без приемки комиссией оплаты быть не может. Затем принимает Ростехнадзор».

А проштрафившегося подрядчика ждут санкции.



Владимир Слизовский, замдиректора регионального Фонда капремонта: «Еженедельно строительный контроль проходит по всем лифтам, мы ведем претензионную работу. Естественно, за все просрочки, которые были допущены, подрядной организации будут выставлены штрафные санкции».

Программа по замене лифтов в Орле стартовала в 2018 году. До конца этого года должны заменить 147 подъемников. На сегодняшний день установлено 94.





Анна Вайсергисер

30 мая 2019 года







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