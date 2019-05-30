Орловской хореографической школе будет присвоено имя Элеоноры Панковой

|
четверг
30.05.2019
18:45:54
|
|
Орловской хореографической школе будет присвоено имя Элеоноры ПанковойТакое решение было принято сегодня на заседании Горсовета Орла.
Имя хореографа Элеоноры Михайловны известно далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма. В учреждении действует музей Элеоноры Панковой. В нем хранятся материалы ее биографии, личные вещи, воспоминания современников, фотоматериалы, газетные публикации.
Инициативу сотрудников школы поддержало Орловское областное отделение Российского творческого Союза работников культуры, сообщает сайт орловского Горсовета.
25 ноября этого года Элеоноре Панковой исполнилось бы 80 лет.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта