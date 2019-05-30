Новости версия для печати Орловской хореографической школе будет присвоено имя Элеоноры Панковой Такое решение было принято сегодня на заседании Горсовета Орла.



Имя хореографа Элеоноры Михайловны известно далеко за пределами нашего региона. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма. В учреждении действует музей Элеоноры Панковой. В нем хранятся материалы ее биографии, личные вещи, воспоминания современников, фотоматериалы, газетные публикации.



Инициативу сотрудников школы поддержало Орловское областное отделение Российского творческого Союза работников культуры, сообщает сайт орловского Горсовета.



25 ноября этого года Элеоноре Панковой исполнилось бы 80 лет.





Орловское Информбюро

30 мая 2019 года







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