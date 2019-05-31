В Орле посчитали газонокосильщиков

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пятница
31.05.2019
10:36:58
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В Орле посчитали газонокосильщиковИ поняли, что их недостаточно.
Ход работ по покосу травы обсуждался на рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. По информации и.о. начальника УКХ Дмитрия Фролова, работы осуществляют два подрядчика — МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и МУП «Зеленстрой». Покосом занимается по 16 человек от каждого предприятия. Дмитрий Фролов отметил, что для оперативного выполнения полного объема работ необходимо увеличить количество работников. Отмечалось, что к покосу травы привлекают не только предприятия, но и хозяйствующие субъекты, которые, согласно Правилам благоустройства, обязаны содержать прилегающую территорию.
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