Новости версия для печати В Орле посчитали газонокосильщиков И поняли, что их недостаточно.



Ход работ по покосу травы обсуждался на рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. По информации и.о. начальника УКХ Дмитрия Фролова, работы осуществляют два подрядчика — МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и МУП «Зеленстрой». Покосом занимается по 16 человек от каждого предприятия. Дмитрий Фролов отметил, что для оперативного выполнения полного объема работ необходимо увеличить количество работников. Отмечалось, что к покосу травы привлекают не только предприятия, но и хозяйствующие субъекты, которые, согласно Правилам благоустройства, обязаны содержать прилегающую территорию.





Анастасия Дорохова

31 мая 2019 года







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