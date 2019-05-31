Новости версия для печати Бросай курить! С таким предложениям сегодня к орловцам обратятся активисты ОНФ. И предложат обменять сигаретку – на конфетку.



Сегодня в областном центре вновь пройдет акция, посвященная Дню без табака – он как раз приходится на 31 мая. Дата появилась в календаре по инициативе ВОЗ еще в 1988 году.



Сообщество стремилось добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Этот век наступил - проблема осталась. Никотиновая зависимость возникает быстро, а избавиться от нее нелегко. Поэтому в региональном управлении Роспотребнадзора решили уделить максимум внимания профилактике и специалисты наметили целый план лекций, бесед, семинаров и различных конкурсов, пропагандирующих здоровый образ жизни.





Мария Семак

31 мая 2019 года







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