Новости версия для печати Сегодня у выпускников одиннадцатых классов – очередной экзамен Ребята сдают химию и историю.



Это предметы по выбору, результаты которых учитываются при поступлении в вуз. Профессиональную деятельность, связанную с хорошим знанием химии, в Орловской области выбрали 540 человек. Историков же больше – 753. Всего в области сегодня будут работать 18 пунктов приема ЕГЭ и один - надомный.



Следующий экзамен состоится в понедельник. Сдавать будут русский язык. Предмет обязательный для всех выпускников.





Мария Семак

31 мая 2019 года







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