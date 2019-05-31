В программу «Троицких хороводов» добавили ди-джей сет и приключенческий квест

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пятница
31.05.2019
10:36:40
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В программу «Троицких хороводов» добавили ди-джей сет и приключенческий квестТаким образом организаторы фольклорного праздника хотят привлечь молодежь.
Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района. Мероприятие состоится в 20-й раз. Начало гуляний с 15:00. Помимо традиционной программы, впервые в этом году в рамках «Троицких хороводов» пройдет open air «Этнолето». Под композиции в стиле этно от орловских DJ девушки смогут принять участие в перформансе «Гадание на венках». Гостей фестиваля также ожидает приключенческий квест «Девять дубов». В его основе лежит легенда о том, как в селе Девять Дубов Хотынецкого района Илья Муромец победил Соловья-разбойника. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. Как зарегистрироваться для участия, можно узнать здесь.
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