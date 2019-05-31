На здании орловской школы № 26 появится мемориальная доска бывшего ученика Дениса Дьяконова

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пятница
31.05.2019
10:37:04
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На здании орловской школы № 26 появится мемориальная доска бывшего ученика Дениса ДьяконоваТакое решение депутаты орловского Горсовета приняли сегодня, 30 мая, на очередной сессии.
Денис Сергеевич погиб при исполнении воинского долга 5 января 1995 года в Северо-Кавказском регионе РФ, награжден Орденом Мужества посмертно.
Инициировал установку мемориальной доски на здании школы коллектив учебного заведения, сообщает сайт орловского Горсовета.
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