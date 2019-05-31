Новости версия для печати Число народных дружин на Орловщине ежегодно увеличивается В государственный реестр внесены новые казачьи общества. Сегодня об этом доложили на координационном совещании по обеспечению правопорядка.



В рамках совещания подвели итоги областного конкурса 2018 года на звание лучшей народной дружины и правоохранительного формирования. Победители из рук главы региона получили почетные грамоты и благодарности. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С участием народных дружинников в 2018 году раскрыто 24 преступления, пресечено 731 административное правонарушение. И согласно оперативной информации УМВД, за четыре месяца этого года с участием народных дружинников раскрыто 15 преступлений, пресечено 373 административных правонарушений. От имени правительства области я искренне благодарю всех членов народных дружин за реальный вклад в охрану правопорядка и борьбу с преступностью».





Анна Вайсергисер

31 мая 2019 года







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