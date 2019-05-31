Новости версия для печати В Орле решают проблему безнадзорности О профилактике безнадзорности говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка.



Как было отмечено на совещании, один из способов снижения правонарушений со стороны несовершеннолетних – это занятия спортом. Так, в рамках национального проекта образования «Успех каждого ребенка» будет улучшено состояние спортзалов и площадок с сельской местности. Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Определены 14 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будут созданы условия для занятий физкультурой и спортом. В ходе реализации данного проекта будет обновлена материально-техническая база учреждений, отремонтированы спортивные залы и перепрофилированы помещения. Будет приобретено спортивное оборудование».





Анна Вайсергисер

31 мая 2019 года







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