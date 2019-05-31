Новости версия для печати На Орловщине борщевик ведет наступление Областной центр окружён: ядовитый сорняк - борщевик Сосновского - захватил около 400 гектаров земли Орловского района. Такую оценку дали специалисты, когда разрабатывали муниципальную программу по борьбе с опасным растением. Она рассчитана на 10 лет. За эти годы власти планируют полностью очистить Орловский район от борщевика. Первые результаты уже есть. Какие средства оказались хороши в «войне» против ядовитого растения, расскажет Антон Киселев.



Растение-агрессор в федеральных СМИ уже давно называют угрозой национального уровня. В борьбе с ним фермеры Подмосковья уже начали использовать дроны, которые обрабатывают поля, заросшие борщевиком, гербицидами. Регионы же воюют с ядовитым сорняком по-старинке - врукопашную. Орловщина же в этой неравной схватке до текущего года сохраняла нейтралитет. Хотя предпосылки к захвату нашей территории наблюдаются уже давно. И вот в начале мая на защиту родной земли встали власти Орловского района, ведь противник крайне опасен. Юрий Данилов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Орловского района: «Была принята районная программа по борьбе с борщевиком Сосновского. Люди уже знают, что он собой представляет, его коварство, все его опасные факторы. Сок борщевика вызывает сильнейшие ожоги, которые не заживают месяцами, впоследствии остаются шрамы на всю жизнь». Для нашего региона Орловский район стал первой ласточкой в этой борьбе. До него комплексно к уничтожению борщевика Сосновского никто не подходил. Работа началась в первых числах мая, на поля вышли специалисты Россельхозцентра и начали опрыскивать растения гербицидами. Некоторые участки приходилось обрабатывать по два, а то и три раза. Но зато это помогло достигнуть первого эффекта спустя всего месяц. А что самое главное - это вдохновило и рядовых жителей района. Светлана Елецкая, глава Пахомовского сельского поселения: «На протяжении двух-трех лет мы работали с населением, объясняли им, что на своей придворовой территории они также должны бороться любыми подручными средствами. Рассказывали, что можно и выкапывать, и подсыпать соль. И сейчас есть реакция - когда мы начали вплотную этим заниматься, население тоже адекватно реагирует и принимает какие-то меры на своих территориях». Разрабатывая муниципальную программу, специалисты администрации Орловского района, безусловно, оценили и фронт предстоящей работы - это порядка 400 гектаров земли, заросших борщевиком. За прошедшие 30 дней химикатами было обработано 16 гектаров. К осени они уже зарастут обычной травой. Всего же за сезон власти планируют уничтожить сорняк на полусотне гектарах земли. Сейчас упор будет на механический метод борьбы - разрыхление почвы тракторами. Владимир Дежин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области: «Семена хранятся в почве до пяти лет, а некоторые учены говоря, что и до семи лет. Запаса семян много, обрабатываем, освобождаем, а они на этом месте снова начинают расти. Придется эти места обрабатывать пять лет». Муниципальная программа Орловского района по борьбе с борщевиком Сосновского рассчитана на 10 лет. Общий объём средств, предусмотренный на её реализацию, - 10 миллионов рублей. Помощь Орловскому району нужна только в одном - в выкосе сорняка вдоль водоёмов, где разрешен лишь ручной покос ядовитого растения, и вдоль автодорог - здесь убирать борщевик должны обслуживающие организации. В противном случае весь труд будет бесполезен, ведь именно реки и трассы являются основными путями распространения сорняка.









Антон Киселёв

31 мая 2019 года







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