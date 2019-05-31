Новости версия для печати Воспитанники Болховского детского дома-интерната посетили таможню Сотрудники Орловского таможенного поста провели мероприятие, посвященное дню Международному дню защиты детей.



Таможенники провели для ребят экскурсию по территории зоны таможенного контроля и приготовили для них небольшой квест. Детям нужно было найти тайник контрабандиста, с помощью специальной камеры узнать, что находится внутри, и изъять незаконный товар. Особое впечатление на ребят произвела работа кинологической службы и то, как животные в считанные секунды находили запрещенные вещества. Александр Поваляев, начальник Орловского таможенного поста Курской таможни: «Дети смогли познакомиться с работой специалистов таможенных органов, посмотрели на работу кинологической службы, узнали, какими техническими средствами таможенного контроля обладают специалисты таможенных органов, в целом получили представление о работе таможенной службы».





Антон Киселёв

31 мая 2019 года







На главную страницу





