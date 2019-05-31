Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день без табака В Орле проходит профилактическая акция.



Бросай курить – с таким предложениям к орловцам обращаются активисты ОНФ. И меняют сигаретку – на конфетку. Уделяют внимание проблеме курения и в региональном управлении Роспотребнадзора - там наметили целый ряд профилактических мероприятий: лекции, беседы, семинары и различные конкурсов, пропагандирующие здоровый образ жизни. Они состоятся в июне.





Мария Семак

31 мая 2019 года







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