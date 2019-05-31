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Коротко о главном

- За партами - химики и историки. Сегодня выпускники сдают очередной государственный экзамен.





- Взяли сладости и пошли на улицу. Сегодня Всемирный день без табака, и волонтеры предлагают курильщикам заменить сигарету - конфетой.





- В Орловском районе вышли на борьбу с борщевиком.





- Раз ступенька, два ступенька. Четыре месяца нелегких прогулок: когда отремонтируют лифт?





- Чтобы лето прошло без происшествий: о правилах дорожного движения детям напоминает «Лаборатория безопасности».