Новости версия для печати Госавтоинспекция приглашает посетить «Лабораторию безопасности» Орловские госавтоинспекторы напоминают о правилах дорожного движения.



В преддверии Всемирного дня защиты детей во Дворце пионеров им. Гагарина работает «Лаборатория безопасности». Это целый комплекс: специально оснащенный автомобиль, оборудование и уникальная методика для обучения правилам поведения на дороге. Предлагается игра, при помощи которой дети запоминают жизненно важную информацию. В Орле проект реализуется с прошлого года. За это время было совершено 49 выездов и охвачено более семи тысяч участников.





Мария Семак

31 мая 2019 года







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