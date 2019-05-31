Новости версия для печати У Александра Селихова может появиться конкурент Совет директоров «Спартака» одобрил переход вратаря «Арсенала» Михаила Левашова.



По информации портала sports.ru , завершение процесса перехода футболиста в состав «красно-белых» может произойти в ближайшее время. «Спартак» заплатит за переход тульского голкипера один миллион евро – сумма отступных. Издание предполагает, что Михаил Левашов будет конкурировать за место в составе с орловцем Александром Селиховым. Отмечается также, что не так давно Левашов продлил контракт с «Арсеналом».

Напомним, Александр Селихов год назад получил травму. Вернулся в состав команды воспитанник орловской ДЮСШ №3 ближе к концу сезона. Однако вернуть себе единоличное первое место наш голкипер пока не может.

Фото: Sports.ru







Анастасия Дорохова

31 мая 2019 года







На главную страницу





