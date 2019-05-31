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Завтра в «Орле» пройдет акция «Здоровый ребенок»

Орловские врачи примут юных пациентов и их родителей.

Специалисты НКМЦ им. Круглой и детских отделений городских поликлиник обеспечат прием врачей-специалистов, врачей-педиатров, а также работы лабораторной и иных диагностических подразделений. В акции примут пять учреждений здравоохранения города Орла. 
 
  • Детская поликлиника №1: С 8:00 до 18:00 будет организован прием педиатров. Узкие специалисты медучреждения (рентгенолог, отоларинголог, психиатр, врач функциональной диагностики) ждут юных пациентов с 8:00 до 14:00. В это же время будут работать прививочный, процедурный, массажный и физиокабинет. 
 
Ждут посетителей приятные сюрпризы и в стационарах. К примеру, отдых, как на море решили подарить своим пациентам сотрудники детской поликлиники №1. Посещение соляной пещеры приравнивается к прогулке по побережью, и в День защиты детей доступ в нее будет открыт для всех, вне зависимости от регистрации. Помимо этого, в поликлинике подготовили насыщенную развлекательную программу. 
 
Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники №1 г. Орла: «С 9 до 14 часов у нас будет проходить конкурс рисунков на асфальте - мелками, на ватманах. За это дети будут получать призы. На территории дневного стационара, на 1 этаже, будет раздача кислородного коктейля и комплекс для релаксации всех - как взрослых, так и детей. Также будут раздаваться подарочные сертификаты для посещения соляной комнаты».
 
  • Детская поликлиника №2: Рабочий день педиатров с 9:00 до 18:00, с 9:00 до 14:00 своих пациентов жду узкие специалисты (травматолог-ортопед, хирург, невролог). С 13:30 до 17:00 будет вестись прием у офтоальмолога.
 
  • Детская поликлиника №3: С 9:00 до 17:00 будет организован приём педиатров, невролога, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, эндокринолога, а также работа клинической лаборатории, прививочного кабинета и УЗИ
 
  • Городская больница им. Боткина: Педиатр примет пациентов с 9:00 до 18:00. С 9:00 до 12:00 будет работать кабинет комплексного обследования, с 9:00 до 13:00 в больнице будут принимать окулист и отоларинголог.
 
  1. Мобильный цент НКМЦ им. Круглой расположится перед Ленинским (Александровским мостом) со стороны улицы Карачевской. Там с 9:00 до 18:00 будет принимать педиатр, отоларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, детский стоматолог, травматолог ортопед, детский хирург, клиническая лаборатория. 
 
Кроме основной программы для юных посетителей подготовлен комплекс развлекательных мероприятий посвященных Международному дню защиты детей, среди которых шоу мыльных пузырей, кислородные коктейли, конкурс загадок и ребусов, стихов, рисунков на асфальте.



Анастасия Дорохова
31 мая 2019 года

 


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