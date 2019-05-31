Новости версия для печати В Орле сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать до перинатального центра Родственница молодой мамы, которую орловские полицейские сопроводили в медицинское учреждение, дважды поблагодарила их, позвонив на телефон доверия.



Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Орловскому району Виктор Кузьминов, Роман Голованов и Дмитрий Борзенков откликнулись на просьбу женщины, которая везла на своем автомобиле дочь в роддом. Это произошло рядом со Знаменкой Орловской, где дежурили полицейские. Виктор Кузьминов, инспектор по пропаганде: «К нам подъехала женщина на автомобиле «Шевроле Нива». Она сообщила, что на заднем сидении машины находится ее дочь, у которой начались схватки. Опросив роженицу, мы поняли, что перейти в наш служебный автомобиль она не сможет, поэтому приняли решение сопровождать их, двигаясь спереди с включенными проблесковыми маячками». Роженица в сопровождении кортежа добралась до Орловского перинатального центра как раз вовремя, и уже через несколько минут после прибытия она родила здоровую малышку. Женщины поблагодарили сотрудников полиции за чуткость и внимание, за то, что малышка появилась на свет не в дорожной пробке, а при участии квалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

31 мая 2019 года







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