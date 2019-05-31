В орловской Госавтоинспекции назвали самые аварийно-опасные перекрестки и участки дорог Орловщины

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пятница
31.05.2019
16:04:17
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В орловской Госавтоинспекции назвали самые аварийно-опасные перекрестки и участки дорог ОрловщиныВ списке - 8 объектов. Это как городские улицы, так и федеральные трассы. На них, как правило, в течение года происходит несколько однотипных аварий.
На первом месте - пересечение улиц Комсомольской и Розы Люксембург в Орле. Дальше в анти-рейтинге следует перекресток Московского шоссе и переулка Межевой. Есть в списке и два нерегулируемых пешеходных перехода - на Кромском и Московском шоссе. А также регулируемые перекрестки на 356-м и 372-м километрах автодороги М2-Крым и участок на трассе Орёл-Тамбов. На каждом из объектов за год, по данным ГИБДД, произошло больше трех ДТП, в результате которых погибли или были ранены люди.
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