Новости версия для печати В орловской Госавтоинспекции назвали самые аварийно-опасные перекрестки и участки дорог Орловщины В списке - 8 объектов. Это как городские улицы, так и федеральные трассы. На них, как правило, в течение года происходит несколько однотипных аварий.



На первом месте - пересечение улиц Комсомольской и Розы Люксембург в Орле. Дальше в анти-рейтинге следует перекресток Московского шоссе и переулка Межевой. Есть в списке и два нерегулируемых пешеходных перехода - на Кромском и Московском шоссе. А также регулируемые перекрестки на 356-м и 372-м километрах автодороги М2-Крым и участок на трассе Орёл-Тамбов. На каждом из объектов за год, по данным ГИБДД, произошло больше трех ДТП, в результате которых погибли или были ранены люди.





Надежда Невматулина

31 мая 2019 года







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