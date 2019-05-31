Новости версия для печати Полиция разыскивает очевидцев резонансного ДТП с участием пассажирского автобуса Авария произошла в ночь на 30 апреля в Кромском районе Орловской области.



Авария случилась у деревни Гостомль на 423-м километре трассы М-2-Крым. Ее участниками стали рейсовый автобус, перевозивший больше полусотни пассажиров, и грузовик КАМАЗ. В Кромскую ЦРБ тогда было доставлено 25 пострадавших, двое из них - в тяжелом состоянии. В ходе расследования уголовного дела по факту ДТП у правоохранителей возникла необходимость в установлении очевидцев.



Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят позвонить на номер 40-03-48. Конфиденциальность гарантирована.





Иван Суверин

31 мая 2019 года







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