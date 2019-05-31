Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Нехорошие перекрестки. В ГИБДД назвали самые аварийные участки региона.

- Коррупция - как социальное явление. Как с ней бороться - обсуждали сообща.

- Таможня дает добро и открывает двери.

- Для воспитанников Болховского дома-интерната провели необычную экскурсию.

- Сигарету - на конфету обменивали в Орле. Сегодня Всемирный день без табака.

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Вести-Орёл

31 мая 2019 года







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