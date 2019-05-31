Новости версия для печати Орловские власти обсудили риски возникновения африканской чумы свиней Отмечена необходимость постоянного контроля над ситуацией



По информации пресс-службы областной администрации, сегодня в Орловской области сохраняется благополучная ситуация с африканской чумой свиней. В минувшем году на территории региона было зарегистрировано 7 случаев АЧС. Основным разносчиком инфекции назван дикий кабан. Численность этих животных на территории Орловской области в 2019 году составляет порядка 1300 голов, против 634 в прошлом.



В связи с увеличением количества диких кабанов на территории региона, соответствующим службам было поручено принять все необходимые меры по максимальному их сокращению. Еще один источник опасного заболевания − это хозяйства с низким уровнем биологической защиты, которые не работают в режиме закрытого типа, занимаются укрывательством свинопоголовья, самолечением, нарушают правила сбора и утилизации биологических отходов и не находятся под контролем госветслужбы. Большинство всех зарегистрированных на территории Орловской области вспышек приходится на частный сектор. В настоящее время федеральным законодательством за нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность, при условии возникновения причин, повлекших распространение эпизоотии АЧС, виновным грозит уголовное наказание.





Анастасия Дорохова

31 мая 2019 года







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