В Орловской области отметили «благополучный» уровень преступности

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пятница
31.05.2019
20:46:06
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В Орловской области отметили «благополучный» уровень преступностиНаш регион попал в ТОП-10 спокойных областей.
Исследование проводил Институт региональных проблем. Отмечается, что для благополучной группы характерен исторически низкий уровень наблюдаемой преступности. В частности, об Орловской области говорится, что низкие показатели преступности (и очень низкие индикаторы экономической преступности и страховых мошенничеств) при долговременном нисходящем тренде сочетаются с доходами населения несколько ниже средних. Исследователей также привлекли низкие показатели по задолженности предприятий по зарплате работникам и предприятий и граждан — по налогам и сборам, а также сравнительно низкий уровень кредитной нагрузки на домохозяйства.
Полный рейтинг регионов России по криминогенности можно посмотреть здесь.
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