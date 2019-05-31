Новости версия для печати В Орловской области отметили «благополучный» уровень преступности Наш регион попал в ТОП-10 спокойных областей.



Исследование проводил Институт региональных проблем. Отмечается, что для благополучной группы характерен исторически низкий уровень наблюдаемой преступности. В частности, об Орловской области говорится, что низкие показатели преступности (и очень низкие индикаторы экономической преступности и страховых мошенничеств) при долговременном нисходящем тренде сочетаются с доходами населения несколько ниже средних. Исследователей также привлекли низкие показатели по задолженности предприятий по зарплате работникам и предприятий и граждан — по налогам и сборам, а также сравнительно низкий уровень кредитной нагрузки на домохозяйства.



Полный рейтинг регионов России по криминогенности можно посмотреть здесь.





Анастасия Дорохова

31 мая 2019 года







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