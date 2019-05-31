Новости версия для печати Орловским «зайцам» придется раскошелиться Тем, кто в общественном транспорте предпочитает ехать без билета, всё-таки придётся заплатить. Сегодня депутаты Облсовета утвердили повышение платы для безбилетников. Теперь она составит 200 рублей.



Раньше за поездку «зайцем» жителям Орла грозил штраф в 100 рублей. Как отметили народные избранники, санкции не менялись с 2007 года, в то время, как тарифы на пассажирские перевозки росли.





Надежда Невматулина

31 мая 2019 года







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